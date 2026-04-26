Il direttore d’orchestra inizia il suo racconto ricordando i luoghi in cui ha vissuto e lavorato, da Vienna a Los Angeles, passando per Monaco e New York. Ha parlato di una scena familiare con l’attrice, descrivendo come lei gli preparasse le lasagne. Ha anche menzionato la presenza di un politico in Israele e il fatto che al momento non intende tornare in quella regione. La conversazione si è svolta durante un evento a Firenze.

Firenze – Vienna, Monaco, New York, Los Angeles e poi finalmente Firenze. È un compleanno che farà il giro di mezzo mondo. Se fosse stato un altro periodo, certamente anche a Tel Aviv avrebbero intonato qualche sinfonia trionfale. Ma i novant’anni di Zubin Mehta sono comunque un evento che porta con sé l’affetto per un direttore che nella sua carriera è salito sul podio, tra opere e concerti, qualche decina di migliaia di volte, con le orchestre più prestigiose del pianeta. Più di duemila solo con il Maggio Musicale Fiorentino, dove l’11 febbraio 1962 alzò per la prima volta la bacchetta per l’esecuzione del “Titano” di Gustav Mahler. Un titolo che oggi sembra quasi una profezia.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Zubin Mehta: “Sophia Loren mi cucinava le lasagne. C’è Netanyahu, in Israele per ora non torno”

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