Zittito alla cerimonia scoppia il caso alla Villani

Durante una cerimonia dedicata alla commemorazione della Liberazione, un individuo è stato interrotto e allontanato, creando un imbarazzo tra i presenti. La manifestazione, pensata come un momento di unione e riflessione, si è trasformata in una scena imprevista, suscitando discussioni tra i partecipanti e gli organizzatori. La vicenda ha attirato l’attenzione di testate locali e ha destato attenzione sui social network.

Doveva essere un momento di memoria condivisa e partecipata, capace di unire istituzioni, cittadini e studenti nel ricordo della Liberazione. Invece la cerimonia per l’inaugurazione della lapide alla scuola Villani, in viale Giannotti, è finita al centro di una polemica. La targa, dedicata a 14 studenti morti nella lotta partigiana, è stata scoperta sabato mattina alla presenza di rappresentanti istituzionali, Anpi e scolaresche. Ma proprio durante l’iniziativa è nato il caso. A sollevarlo è Stefano Donnini, iscritto all’Anpi e figlio del partigiano ‘Otto’, medaglia d’argento al valor militare per la Resistenza e tra i tre comandanti della 22ª Brigata Garibaldi ’Vittorio Sinigaglia’.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Zittito alla cerimonia", scoppia il caso alla Villani Notizie correlate Bandiera russa alle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026: scoppia il caso, Kiev non andrà alla cerimonia d’aperturaDal 6 al 15 marzo 2026, le piste di Milano e Cortina d’Ampezzo ospiteranno le Paralimpiadi invernali. Leggi anche: Juventus, scoppia il caso Chiesa: no alla nazionale ma sì al Liverpool Contenuti e approfondimenti Si parla di: Zittito alla cerimonia, scoppia il caso alla Villani; Pete Hegseth cita Pulp Fiction credendo sia la Bibbia: gaffe assurda del Segretario alla Difesa (VIDEO). Zittito alla cerimonia, scoppia il caso alla VillaniDoveva essere un momento di memoria condivisa e partecipata, capace di unire istituzioni, cittadini e studenti nel ricordo della ... lanazione.it