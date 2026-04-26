Zenga accosta Malen a Careca | Il pallonetto le giocate di tacco ha sempre una soluzione diversa
Donyell Malen, attaccante della Roma, ha ancora una volta attirato l’attenzione con le sue prestazioni in campo. Durante l’ultima partita, ha segnato un gol e fornito un assist, confermando le sue qualità offensive. L’allenatore ha commentato il suo stile, paragonandolo a quello di Careca, menzionando le sue capacità di eseguire pallonetti e giocate di tacco, sempre con soluzioni diverse.
Donyell Malen continua a impressionare con la maglia della Roma. Dopo il gol e l’assist nella vittoria per 2-0 a Bologna — il dodicesimo gol in sedici presenze dal suo arrivo in prestito dall’Aston Villa a gennaio — negli studi di Sky Sport è arrivato un paragone che farà drizzare le orecchie ai tifosi del Napoli. A Valter Zenga è stato chiesto a chi gli ricordi l’olandese, e la risposta è stata: Careca e Massaro. “Il pallonetto, le giocate di tacco: mi ricorda il Careca del Napoli”. Zenga non ha avuto dubbi: “ Uno è Careca, se guardi ieri il pallonetto che ha fatto nell’uno contro uno col portiere, la movenza, il come si è mosso, le giocate che fa di prima o di tacco, mi ricordano il Careca del Napoli quando era fuori dall’area che faceva l’uno-due veloce o ti arrivava davanti e aveva sempre una soluzione differente”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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