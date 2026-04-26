Donyell Malen, attaccante della Roma, ha ancora una volta attirato l’attenzione con le sue prestazioni in campo. Durante l’ultima partita, ha segnato un gol e fornito un assist, confermando le sue qualità offensive. L’allenatore ha commentato il suo stile, paragonandolo a quello di Careca, menzionando le sue capacità di eseguire pallonetti e giocate di tacco, sempre con soluzioni diverse.

Donyell Malen continua a impressionare con la maglia della Roma. Dopo il gol e l’assist nella vittoria per 2-0 a Bologna — il dodicesimo gol in sedici presenze dal suo arrivo in prestito dall’Aston Villa a gennaio — negli studi di Sky Sport è arrivato un paragone che farà drizzare le orecchie ai tifosi del Napoli. A Valter Zenga è stato chiesto a chi gli ricordi l’olandese, e la risposta è stata: Careca e Massaro. “Il pallonetto, le giocate di tacco: mi ricorda il Careca del Napoli”. Zenga non ha avuto dubbi: “ Uno è Careca, se guardi ieri il pallonetto che ha fatto nell’uno contro uno col portiere, la movenza, il come si è mosso, le giocate che fa di prima o di tacco, mi ricordano il Careca del Napoli quando era fuori dall’area che faceva l’uno-due veloce o ti arrivava davanti e aveva sempre una soluzione differente”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Zenga accosta Malen a Careca: “Il pallonetto, le giocate di tacco, ha sempre una soluzione diversa”

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