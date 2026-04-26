Il presidente ucraino ha chiesto all'AIEA di intervenire per ripristinare il controllo ucraino sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia, attualmente sotto occupazione russa. Durante un incontro con il direttore generale dell'agenzia, ha ribadito la richiesta di restituire la gestione dell'impianto alle autorità ucraine. La richiesta si inserisce nel quadro delle tensioni tra le due parti riguardo alla sicurezza e alla sovranità dell'impianto.

? Cosa sapere Zelensky chiede a Rafael Grossi la restituzione della gestione ucraina alla centrale di Zaporizhzhia.. Il controllo russo sul sito nucleare mette a rischio la sicurezza operativa e radiologica regionale.. Zelensky ha chiesto a Rafael Grossi che la gestione della centrale nucleare di Zaporizhzhia venga restituita all’operatore e all’autorità di regolamentazione ucraina, durante un incontro avvenuto in occasione del quarantesimo anniversario del disastro di Chernobyl. Il vertice tra il leader ucraino e il Direttore Generale dell’AIEA ha messo al centro del tavolo la necessità di ripristinare la piena sovranità operativa sull’impianto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zelensky all’AIEA: stop al controllo russo sulla centrale nucleare

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