In un’intervista pubblicata giovedì, Olivia Rodrigo ha annunciato che il suo nuovo album, intitolato “You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love” e in uscita il 12 giugno, sarà molto diverso dai precedenti “Sour” e “Guts”. La cantante ha spiegato che questo progetto rappresenta un approccio differente rispetto ai lavori usciti nel 2021 e nel 2023.

In un’intervista per Audacy Check In pubblicata giovedì, Olivia Rodrigo ha parlato di come You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, in uscita il 12 giugno, si differenzi nettamente dal suo album di debutto del 2021, Sour, e dal successivo Guts, del 2023. «Penso che la sfida per me sia stata quella di scrivere canzoni sull’amore romantico in modo positivo», ha affermato. «Credo che quando ho iniziato a scrivere questo album, fossi davvero innamorata, una sorta di prima relazione seria». Olivia Rodrigo parla del suo nuovo album, pieno di «canzoni d’amore tristi». L’ultima relazione ufficiale di Olivia è stata quella con l’attore Louis Partridge, con cui si vociferava di una possibile storia d’amore già nell’autunno del 2023.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - “You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love” sarà completamente diverso da “Sour” e “Guts”, parola di Olivia Rodrigo

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| Olivia su 'you seem pretty sad for a girl so in love': “Ho scritto l'album nel corso dell'ultimo anno e mezzo, e mi sono successe un sacco di cose in questo periodo. Quando ho iniziato a scriverlo, ero molto innamorata e stavo vivendo la mia prima vera relazio x.com