Vuoi più muscoli? La scienza ti dice qual è il momento migliore per l' allenamento con i pesi

Uno studio recente analizza le variazioni fisiologiche durante il giorno che influenzano l'efficacia dell'allenamento con i pesi. I ricercatori hanno osservato come i livelli di ormoni e la temperatura corporea cambino nel corso delle 24 ore, influenzando la capacità muscolare e il recupero. I risultati indicano che allenarsi in determinati momenti potrebbe favorire una crescita muscolare più efficace. La ricerca sottolinea anche l'importanza di mantenere una routine costante per ottenere risultati ottimali.

Mattina presto o tardo pomeriggio: qual è il momento migliore per allenarsi coi pesi? Molto spesso a determinarlo sono gli impegni che abbiamo nel corso della giornata, ma se volessimo seguire i consigli della scienza quando dovremmo programmare le nostre sessioni? La risposta c'è, ma è più sfumata di quanto si possa pensare e ha molto a che fare col ritmo circadiano. Il nostro corpo segue un orologio biologico interno di 24 ore, il ritmo circadiano, fondamentale per regolare gli ormoni, la temperatura corporea, il sistema nervoso e, di conseguenza, anche le prestazioni muscolari. Secondo alcune ricerche recenti, la forza massimale e la...🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Perché i muscoli crescono mentre dormi e non in palestra

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