Per chi desidera raggiungere la spiaggia in buona forma, è importante prestare attenzione ad alcuni consigli nutrizionali. La nutrizionista ha indicato due regole fondamentali da seguire, specialmente per chi intende perdere peso in vista della stagione estiva. Queste indicazioni mirano a preservare la salute durante il percorso di miglioramento fisico. Evitare di adottare metodi improvvisati è essenziale per tutelare il benessere personale.

Nulla di strano se ci si è prefissati l'obiettivo di perdere qualche chilo prima dell'estate. Un avvertimento però è d’obbligo: "Sentirsi bene in spiaggia non dovrebbe mai essere sinonimo di privazione", avverte la dottoressa Romina Cervigni, biologa, nutrizionista, che aggiunge: "Sebbene ognuno sia libero di voler lavorare sul proprio fisico, è necessario prendere precauzioni per evitare di danneggiare la salute". Ecco alcuni consigli dalla nutrizionista per una perdita di peso equilibrata. Per chi desidera dimagrire per sentirsi più a proprio agio durante l'estate, il conto alla rovescia è iniziato. E sebbene possa essere allettante seguire una dieta drastica e ultra-restrittiva, gli esperti lo sconsigliano fin da subito.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vuoi arrivare in spiaggia in forma e in salute? Segui questi due consigli della nutrizionista

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