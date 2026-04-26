Domenica 26 aprile si gioca una partita tra Vuelle e Libertas presso l'Amedeo Modigliani Forum di Livorno. La gara è considerata decisiva per la corsa alla promozione in Serie A. Entrambe le squadre si affronteranno in un match che può influenzare le posizioni in classifica. La sfida si svolgerà nel rispetto del calendario ufficiale della stagione.

? Cosa sapere Vuelle e Libertas si sfidano domenica 26 aprile all'Amedeo Modigliani Forum di Livorno.. La vittoria della squadra pesarese garantisce la promozione diretta in Serie A.. Alle ore 18:00 di domenica 26 aprile 2026, l’Amedeo Modigliani Forum di Livorno ospiterà la sfida decisiva tra Vuelle e Libertas, un incontro che determinerà la promozione diretta in Serie A dopo 38 partite di maratona agonistica. Il destino del basket pesarese si gioca oggi in Toscana. Se Pesaro riuscirà a battere la Libertas, la scalata alla massima serie sarà conclusa; in caso contrario, la decisione passerà ai play-in. La tensione è palpabile nelle case dei tifosi, che seguiranno i quaranta minuti di gioco sia dagli spalti livornesi che attraverso la diretta della LNP Pass o la differita su Rossini TV alle 21:30.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vuelle-Libertas: il big match a Livorno che decide la Serie A

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