Oggi viviamo senza attendere giorni migliori, perché domani non esiste come promessa di speranza futura. Domani è solo un momento che già ci sfugge, mentre l’unico tempo reale è questo che stiamo vivendo. La nuova raccolta poetica di Luca Gamberini si compone di tre sezioni, che accompagnano il lettore in un percorso attraverso le parole, incentrato sulla percezione del presente.

Domani è un altro giorno? No, domani è ora, l’unico momento in cui possiamo e dobbiamo vivere. Ci si arriva dopo un percorso, anche nelle tre sezioni della nuova raccolta poetica di Luca Gamberini (foto). Si chiama Better Days (Arcipelago Itaca), con prefazione di Eugenio Lucrezi, e viene presentata domani pomeriggio alle 18 alla Coop Zanichelli. Assieme a lui, don Massimo Vacchetti ed Eva Laudace. Questo libro segue Non rime di frattura, in cui Gamberini indagava la malattia, l’amore e la fragilità. "Ora quelle fratture si sono sanate", racconta il poeta. Gamberini, che cosa sono questi giorni migliori, questi Better Days? "Sono questi, quelli che viviamo ora.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Viviamo oggi, senza aspettare ’giorni migliori’"

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