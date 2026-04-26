Virtus-Andrea Costa Un derby per l’onore

Nell'ultima partita della stagione, la Virtus si prepara a sfidare Andrea Costa in un derby che assume un valore particolare, poiché rappresenta l'ultimo impegno ufficiale prima della fine del campionato. I quaranta minuti finali saranno decisivi per i giocatori, che vogliono congedarsi dai tifosi con una vittoria, anche se la retrocessione ormai appare certa. La partita si svolgerà sul campo in un clima di attesa e tensione, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo.

di Federico Boschi Gli ultimi quaranta minuti della stagione e un derby da vincere per congedarsi dai propri tifosi con uno zuccherino che di sicuro non addolcirà la retrocessione, ma allevierà quantomeno i dolori di un risultato così amaro da mandare giù. Questo e tanto altro nella sfida in programma oggi al PalaRuggi, con la Virtus che ospita l’ Andrea Costa. Non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni (solo seicento i tagliandi venduti in prevendita, equamente divisi), ma di sicuro le due tifoserie cercheranno di ‘vincere’ il proprio personalissimo derby, fatto di cori, sfottò e coreografie. "E’ stata una settimana difficile, c’era molta tristezza dopo la retrocessione – rivela Massimiliano Baldiraghi, al primo derby in giallonero –.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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