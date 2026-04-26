Viola l' affidamento in prova ai servizi sociali 82enne in carcere

Un uomo di 82 anni è stato portato in carcere dopo che i carabinieri della stazione di Cassino hanno eseguito un’ordinanza di sospensione dell’affidamento in prova ai servizi sociali. La misura alternativa è stata revocata e sostituita con la detenzione in carcere, a causa di una violazione delle condizioni stabilite. L’intera operazione si è conclusa con l’arresto dell’uomo e il suo trasferimento in carcere.

I militari dell’arma della stazione di Cassino hanno dato esecuzione a un’ordinanza con cui è stata sospesa la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, determinando il ripristino della detenzione in carcere. Il provvedimento, emesso dall’ufficio di sorveglianza di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Cassino, 82enne in carcere: tradito l’affidamento ai servizi sociali? Cosa sapere Un ottantenne trasferito nel carcere di Cassino dopo la revoca dell'affidamento ai servizi sociali. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Viola l'affidamento in prova ai servizi sociali. 82enne in carcere; Crotone, viola l’affidamento in prova: torna in carcere un uomo condannato per riciclaggio; Viola l’affidamento ai servizi sociali, arrestato a Crotone; MONDRAGONE (CE) – VIOLA PIÙ VOLTE LE PRESCRIZIONI. REVOCATO L’AFFIDAMENTO IN PROVA, 67ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI. Crotone, viola affidamento in prova: uomo ai domiciliariCROTONE – Ha violato l’affidamento in prova ai servizi sociali e per questo è stato posto agli arresti domiciliari. La Polizia di Stato ha dato esecuzione al provvedimento di arresti domiciliari eme ... ilcrotonese.it Viola affidamento in prova, torna in carcere condannato per riciclaggioSegnalata alla Prefettura una donna per detenzione finalizzata all’uso personale di 4,6 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish. ilcrotonese.it Viola Ardone-Il TRENO DEI BAMBINI e sempre di Viola Ardone-TANTA ANCORA VITA Secondo me sono due buoni romanzi. Li ho letti volentieri . La scrittrice dimostra grande sensibilità Auguro buona lettura - facebook.com facebook Fiorentina-Sassuolo, le pagelle viola. Fagioli detta ritmo e regole ma il centrocampo non lo segue di @Gimar69Marchini x.com