Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 17 | 25

Alle ore 17:25 del 26 aprile 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Il servizio fornisce informazioni in tempo reale sulle condizioni del traffico e eventuali disagi lungo le principali arterie della regione. La comunicazione è rivolta agli automobilisti e ai pendolari che si spostano quotidianamente in queste aree, offrendo dettagli utili per pianificare gli spostamenti.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segnaliamo incidente sulla A24 roma-teramo all'altezza di Roma Est in direzione di Teramo prestare attenzione restiamo sempre sulla A24 code per traffico all'altezza della barriera di Roma Est in direzione del raccordo anulare disagi anche sulla diramazione Roma Sud coda all'altezza del raccordo anulare In quest'ultima direzione rallentamenti anche sull'autostrada Roma Fiumicino tra Ponte Galeria il raccordo anulare anche qui sul raccordo code anche sulla strada statale Aurelia all'altezza di Palidoro e proseguendo...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 17:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 17:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la strada statale Pontina code per... Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 17:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio Iniziamo dalla A1 Roma Napoli dove ci... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 16 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-04-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 15:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Al momento la circolazione e volare ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Gregorio XI: un’opera attesa da anni Oggi ai microfoni di Buongiorno Regione abbiamo fatto il punto su un cantiere strategico per il quadrante. Grazie a fondi giubilari e di Roma Capitale (quasi 5 milioni di euro) stiamo accelerando un intervento che i cittadi - facebook.com facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com