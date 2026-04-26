Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 16 | 25

Alle ore 16:25 del 26 aprile 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La redazione ha comunicato alcune variazioni e interventi in corso sulla rete stradale, offrendo indicazioni utili per gli automobilisti e i pendolari che si muovono nell’area. L’informazione si rivolge a chi desidera conoscere lo stato attuale delle strade e le eventuali criticità presenti.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Al momento la circolazione e volare sulle principali strade e autostrade della Regione fatta eccezione per la strada statale Aurelia dove a causa del traffico si registrano code all'altezza di Palidoro in direzione del raccordo anulare facciamo gli eventi in provincia di Rieti a Collevecchio è in corso alla manifestazione profumi di primavera attenzione alle modifiche alla viabilità divieto di transito di sosta su piazza Vittorio Emanuele e Corso Umberto Primo fino alle ore 16 mentre in via Roma i divieti resteranno attivi fino...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 16:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 16:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la strada statale Pontina code per... Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 16:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare cold in esterna tra la Roma... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 16 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 17 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 15:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Al momento la circolazione e volare ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Aggiornamento viabilità – Via Tiberina Km 40 Procedono a buon ritmo i lavori di messa in sicurezza della parete interessata dalla frana. La ditta incaricata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale ha completato gli interventi principali, consentendo la rimo - facebook.com facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com