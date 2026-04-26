Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 13 | 25

Il 26 aprile 2026 alle 13:25, il servizio di Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La redazione ha raccolto queste informazioni per fornire ai cittadini indicazioni sulla situazione del traffico e eventuali disagi in tempo reale. Nessuna modifica alle strade principali è stata comunicata in quella fascia oraria.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sulla statale Pontina ancora disagi per gli incidenti avvenuti in precedenza il primo causa code tra il raccordo anulare Castel di Decima verso Latina e il secondo in direzione opposta crea file all'altezza di Castel di Decima sulla Nettunense rimosso il veicolo fermo all'altezza di via del Commercio ad Aprilia ora la circolazione è tornata regolare ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna un incidente ora in via di risoluzione causa file tra le uscite Roma Teramo e Tiburtina in interno acuto è qui per traffico intenso...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 13:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 13:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura del raccordo di... Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-04-2026 ore 13:25Astral infomobilità Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione è indicata... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 16 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-04-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 11:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento sulla rete viaria ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Aggiornamento viabilità – Via Tiberina Km 40 Procedono a buon ritmo i lavori di messa in sicurezza della parete interessata dalla frana. La ditta incaricata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale ha completato gli interventi principali, consentendo la rimo - facebook.com facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com