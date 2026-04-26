Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 12 | 25

Alle 12:25 del 26 aprile 2026, l’aggiornamento sulla viabilità nella regione Lazio segnala alcune variazioni di traffico a Roma. L’informazione proviene dal servizio di Astral Infomobilità, che fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni delle strade e le eventuali restrizioni in corso. La comunicazione si rivolge a chi si sposta in città e si occupa di monitorare le condizioni del traffico durante la giornata.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sulla statale Pontina segnalando due incidenti il primo per chi viaggia verso Latina causa cute tra il raccordo anulare e Castel di Decima e il secondo in direzione opposta crea file all'altezza di Castel di Decima sulla Nettunense ancora code nei due sensi di marcia del veicolo fermo all'altezza di via del Commercio ad Aprilia ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code a tratti qui per traffico intenso tra le uscite Tuscolana e Roma Fiumicino sulla Roma Fiumicino file tra via del Cappellaccio via della...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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