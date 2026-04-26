Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 11 | 25

Alle 11:25 del 26 aprile 2026, il servizio di Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione è stata inviata dalla redazione di Astral infomobilità, che ha fornito informazioni sul traffico e sulle condizioni delle strade in tempo reale. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo a incidenti o cantieri specifici.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento sulla rete viaria del territorio nello specifico sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code a tratti per traffico intenso tra le uscite Tuscolana e Roma Fiumicino andiamo sull'Aurelia file tra Torre in Pietra e Palidoro in direzione Civitavecchia ci spostiamo sulla Statale Appia si sta in fila nei centri abitati di Frattocchie Albano Laziale e Genzano di Roma nei due sensi di marcia sulla Pontina e rallentamenti tra il raccordo anulare Spinaceto e proseguendo tra Castel di Decima via di Pratica tutto...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 11:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 11:25Astral infomobilità salute e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la A1 Roma Napoli primo... Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 11:25Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di altre l'infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura cose sulla carreggiata interna del... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 16 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-04-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 19 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 11:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento sulla rete viaria ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Aggiornamento viabilità – Via Tiberina Km 40 Procedono a buon ritmo i lavori di messa in sicurezza della parete interessata dalla frana. La ditta incaricata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale ha completato gli interventi principali, consentendo la rimo - facebook.com facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com