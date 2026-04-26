Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 09 | 25

Alle 09:25 del 26 aprile 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Il servizio fornisce notizie in tempo reale sulle condizioni delle strade, con particolare attenzione a eventuali disservizi o variazioni nel traffico. La comunicazione si rivolge a chi si sposta quotidianamente nella regione, offrendo informazioni utili per pianificare gli spostamenti.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene scorrevole nelle principali e autostrade della nostra regione ricordiamo che fino alle 22 di questa sera è in vigore il blocco ai mezzi pesanti sulle autostrade il divieto riguarda tutti i veicoli con Massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo Passiamo al trasporto pubblico come sempre nei festivi via dei Fori Imperiali è isola pedonale con la consueta deviazione delle linee di bus normalmente in transito nella zona in chiusura gli eventi a Orte provincia di Viterbo prosegue anche oggi 26 aprile l'evento.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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