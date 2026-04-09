Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 07 | 25

Alle prime ore del mattino, la rete stradale di Roma e del Lazio presenta diverse criticità, secondo i dati aggiornati alle 07:25 del 9 aprile 2026. La piattaforma Astral Infomobilità fornisce aggiornamenti in tempo reale su eventuali congestioni, incidenti o lavori in corso che potrebbero influire sulla circolazione. Gli automobilisti sono invitati a consultare le informazioni ufficiali prima di mettersi in viaggio.

Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio Come di consueto in queste prime ore del mattino sulla rete viaria regionale Partiamo dalla Pontina contratti tra Pomezia e Spinaceto verso la capitale e ci spostiamo a Roma code per traffico intenso sul tratto Urbano della A24 dal raccordo anulare alla tangenziale est in entrata verso il centro sempre per traffico intenso si rallenta sulla via Appia dall'aeroporto di Ciampino fino al Raccordo Anulare verso Roma centro e sul Raccordo Anulare Code in interna tra Casilina e Appia mentre in esterna solo rallentamenti tra Casilina... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 09:10Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio rimane scorrevole la viabilità su...

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 09:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio rimane scorrevole la viabilità su...

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Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook