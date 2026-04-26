A poche settimane dalle elezioni amministrative, i partiti hanno iniziato a presentare le liste ufficiali. La coalizione di centrosinistra ha scelto il vicesindaco uscente come candidato di punta, mentre nel centrodestra si registrano il ritorno in politica di una candidata storica e la candidatura di un esponente di Forza Italia, ex segretario provinciale del partito. Le candidature sono ora all’attenzione degli elettori in vista del voto.

Sarà il vicesindaco uscente Cristiano Masi a guidare la lista di Avs alle amministrative di Cascina. Mentre nel centrodestra spiccano il ritorno in campo di Elena Meini, alla guida della lista della Lega e la candidatura dell’ex segretario pisano del Carroccio, Marcello Lazzeri con Forza Italia. Con Fratelli d’Italia, invece, nella lista guidata da Mirco Melchionno corre anche l’avvocato Maria Concetta Gugliotta, che nel 2023 era invece candidata con la lista civica Pisa al centro. Sono le principali novità che emergono dalla chiusura delle liste dei partiti in vista delle amministrative. Con Masi entra nella lista di Avs anche Mariacristina Magretti, coordinatrice della lista civica Cascina Oltre.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Verso le elezioni amministrative. I partiti presentano le liste. Avs punta su Masi, la Lega su Meini

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