Verissimo Michele Hunziker ospite oggi domenica 26 aprile

Oggi, domenica 26 aprile, la conduttrice televisiva Michelle Hunziker sarà ospite a Verissimo, in onda dalle 16. La sua presenza è annunciata nel corso della puntata, che vede altri ospiti e interviste. La trasmissione viene trasmessa su un'emittente nazionale e si rivolge a un pubblico vasto, interessato a notizie e approfondimenti sulla vita delle personalità dello spettacolo.

(Adnkronos) – Michelle Hunziker apre la lista degli ospiti di Verissimo, oggi 26 aprile, nella puntata in onda dalle 16.30 su Canale 5. Silvia Toffanin accoglie Michelle Hunziker con Alvin, che da mercoledì 29 aprile su Canale 5 saranno in onda con la musica e l’energia di Tim Battiti Live Spring. Quindi, spazio a Lino. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Leggi anche: Verissimo, anticipazioni del 26 aprile: ospiti Michelle Hunziker e Marco Bocci Leggi anche: Verissimo, ospite oggi Michele Bravi: il racconto dopo Sanremo 2026 Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Striscia la notizia: Le papere di Antonella Clerici Video; Striscia la notizia: Non è Natale senza il regalo della signora Giusy Di Moglio: le risate di Greggio e Iacchetti Video; Striscia la notizia: Sabrina Carpenter, mega gaffe al Coachella sull'urlo berbero (Zaghrouta) Video; Striscia la notizia: Sabrina Carpenter, super gaffe al Coachella sull'urlo berbero, Zaghrouta. E voi sapete cos'è? Scopriamolo con Rajae Bezzaz Video. Michelle Hunziker e Alvin a Verissimo: la storia, le carriere e la chimica sul palco di Battiti LiveUn grande pomeriggio aspetta casa Toffanin oggi: assieme a Silvia ci saranno anche Alberto Alvin Bonato, artista poliedrico e ... msn.com Verissimo oggi pomeriggio in tv: ospiti Michelle Hunziker, Lino Banfi e Marco BocciA Verissimo oggi pomeriggio domenica 26 aprile, dalle 16.30 su Canale 5, Silvia Toffanin ospita in studio Michelle Hunziker con Alvin, in partenza da mercoledì 29 aprile su Canale 5 con la musica e l’ ... corrieredellumbria.it La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti annuncia il matrimonio con Goffredo Cerza per il 4 luglio 2026 - facebook.com facebook