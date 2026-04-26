Venezia si prepara ad accogliere un’installazione digitale realizzata dall’artista Lu Yang, che sarà presentata l’8 maggio presso l’Espaces Louis Vuitton. Si tratta di un’opera che combina tecnologia e arte visiva, creando un’esperienza immersiva per i visitatori. L’evento rappresenta un’occasione per esplorare come l’arte digitale possa dialogare con i luoghi storici e culturali della città. L’installazione resterà in esposizione per un determinato periodo.

? Cosa sapere L'8 maggio l'Espaces Louis Vuitton di Venezia ospita l'installazione digitale di Lu Yang.. I grandi brand internazionali preparano eventi esperienziali in vista della prossima Biennale.. L’8 maggio l’Espaces Louis Vuitton di Venezia aprirà le porte a DOKU The Illusion, un’esperienza visiva che trasformerà lo spazio in una sorta di tempio digitale tra il sacro e la tecnologia, grazie all’opera dell’artista cinese Lu Yang. Mentre la città si prepara ad accogliere la prossima Biennale, i grandi nomi del settore stanno già tracciando i sentieri estetici che caratterizzeranno l’evento. A Venezia, la proposta di Claire Staebler per l’Espaces Louis Vuitton punta a esplorare il confine sottile tra ciò che è reale e ciò che appartiene al sogno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezia, l’arte digitale sfida il sacro: il viaggio di Lu Yang

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