Venezia l’arte digitale sfida il sacro | il viaggio di Lu Yang
Venezia si prepara ad accogliere un’installazione digitale realizzata dall’artista Lu Yang, che sarà presentata l’8 maggio presso l’Espaces Louis Vuitton. Si tratta di un’opera che combina tecnologia e arte visiva, creando un’esperienza immersiva per i visitatori. L’evento rappresenta un’occasione per esplorare come l’arte digitale possa dialogare con i luoghi storici e culturali della città. L’installazione resterà in esposizione per un determinato periodo.
? Cosa sapere L'8 maggio l'Espaces Louis Vuitton di Venezia ospita l'installazione digitale di Lu Yang.. I grandi brand internazionali preparano eventi esperienziali in vista della prossima Biennale.. L’8 maggio l’Espaces Louis Vuitton di Venezia aprirà le porte a DOKU The Illusion, un’esperienza visiva che trasformerà lo spazio in una sorta di tempio digitale tra il sacro e la tecnologia, grazie all’opera dell’artista cinese Lu Yang. Mentre la città si prepara ad accogliere la prossima Biennale, i grandi nomi del settore stanno già tracciando i sentieri estetici che caratterizzeranno l’evento. A Venezia, la proposta di Claire Staebler per l’Espaces Louis Vuitton punta a esplorare il confine sottile tra ciò che è reale e ciò che appartiene al sogno.🔗 Leggi su Ameve.eu
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