Vangelo di Pasqua | la voce che guida e il pericolo di chi distrugge
Nella quarta domenica di Pasqua, celebrata il 26 aprile, la liturgia si concentra sul Vangelo di Giovanni. Durante la messa vengono letti passi che parlano della voce che guida i fedeli e dei rischi rappresentati da chi cerca di distruggere questa guida. La riflessione si focalizza sui testi evangelici e sul loro significato nel contesto della celebrazione pasquale.
? Cosa sapere La liturgia della quarta domenica di Pasqua del 26 aprile analizza il Vangelo di Giovanni.. Il testo distingue la guida del pastore dalle azioni di ladri e briganti nel gregge.. Domenica 26 Aprile 2026, la liturgia della quarta domenica di Pasqua mette al centro il tema della guida e dell’identità attraverso il Vangelo di Giovanni, dove viene tracciata una netta distinzione tra chi protegge e chi distrugge. Il brano evangelico presentato oggi delinea una figura di custode che riconosce le proprie pecore chiamandole per nome, conducendole fuori dal recinto e camminando davanti a loro. In questo scenario, l’ascolto della voce diventa l’unico elemento che permette di distinguere il vero pastore dall’estraneo, il quale invece provoca la fuga dei fedeli perché non ne possiede il linguaggio.🔗 Leggi su Ameve.eu
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