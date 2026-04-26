Nella quarta domenica di Pasqua, celebrata il 26 aprile, la liturgia si concentra sul Vangelo di Giovanni. Durante la messa vengono letti passi che parlano della voce che guida i fedeli e dei rischi rappresentati da chi cerca di distruggere questa guida. La riflessione si focalizza sui testi evangelici e sul loro significato nel contesto della celebrazione pasquale.

? Cosa sapere La liturgia della quarta domenica di Pasqua del 26 aprile analizza il Vangelo di Giovanni.. Il testo distingue la guida del pastore dalle azioni di ladri e briganti nel gregge.. Domenica 26 Aprile 2026, la liturgia della quarta domenica di Pasqua mette al centro il tema della guida e dell’identità attraverso il Vangelo di Giovanni, dove viene tracciata una netta distinzione tra chi protegge e chi distrugge. Il brano evangelico presentato oggi delinea una figura di custode che riconosce le proprie pecore chiamandole per nome, conducendole fuori dal recinto e camminando davanti a loro. In questo scenario, l’ascolto della voce diventa l’unico elemento che permette di distinguere il vero pastore dall’estraneo, il quale invece provoca la fuga dei fedeli perché non ne possiede il linguaggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vangelo di Pasqua: la voce che guida e il pericolo di chi distrugge

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