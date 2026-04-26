Nella notte, la sede di Fratelli d'Italia a Pescara è stata danneggiata da atti vandalici. Secondo quanto riferito, l'episodio avrebbe una matrice di estrema sinistra, e viene definito un gesto ignobile. La reazione del partito ha sottolineato come questi atti siano stati coperti a livello istituzionale, mentre si continua a sostenere che la sinistra non si lasci fermare da simili azioni.

"La sede di Fratelli d'Italia di Pescara è stata vandalizzata. Si tratta di un atto vergognoso e ignobile che ha sempre la matrice e, cioè, quella di estrema sinistra preservata e anche coperta a livello istituzionale, che predica democrazia e tolleranza solo se la si pensa come loro". Lo rende noto il deputato di FdI Guerino Testa. "Sono gli stessi che si riempiono la bocca di fascismo e poi mostrano i muscoli a stesso discapito della democrazia, senza perdere occasione per esprimere anche odio nei confronti delle forze dell'ordine a cui va sempre la nostra vicinanza e solidarietà. Non saranno certo questi gesti a fermarci e, al contrario, siamo sempre più decisi ad andare avanti per affermare una democrazia che sia di tutti e per tutti".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vandali in azione nella sede di Fratelli d'Italia. "La sinistra non ci fermerà"

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