Durante un incontro con i giornalisti alla Casa Bianca, l’ex presidente ha dichiarato che il sospetto coinvolto nell’assalto alla cena dei corrispondenti possedeva “molte armi”. La notizia è stata riferita da lui stesso, senza ulteriori dettagli o commenti. Non sono stati resi noti altri elementi riguardo alle circostanze o alle motivazioni dell’incidente.

Spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Ferito un agente Il sospetto assalitore alla cena dei corrispondenti dalla Casa Bianca aveva “molte armi”. Lo ha riferito Donald Trump parlando con i giornalisti alla Casa Bianca. Il presidente ha confermato che l’uomo è stato arrestato ed è originario della California. Prima di essere fermato ha ferito un agente. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, Trump: “Assalitore aveva molte armi”

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