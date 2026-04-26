Gli incontri tra Stati Uniti e Iran sono stati sospesi, mentre il governo ha cancellato il viaggio degli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner a Islamabad. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli ufficiali e si inserisce in un momento di tensione tra le parti coinvolte. La situazione rimane incerta e i colloqui sembrano essere in stallo, con poche indicazioni sui prossimi sviluppi.

Donald Trump ha cancellato il viaggio degli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner, suo genero, a Islamabad. In programma ci sarebbero stati i colloqui con i funzionari iraniani, come ha dichiarato venerdì la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. Il vicepresidente JD Vance sarebbe partito solo qualora ci fossero stati progressi nelle trattative. Il giornalista di Axios Barak Ravid ha riferito che Trump dopo la decisione gli ha detto: «Non vedo il senso di mandarli su un volo di 18 ore nella situazione attuale. Gli iraniani possono chiamarci se vogliono». Quando Ravid gli ha chiesto se ciò significasse che avrebbe ripreso la guerra, il presidente Usa ha risposto: «No.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Usa-Iran, i negoziati appesi a un filo

Usa-Iran, Vance: «Negoziati falliti, era nostra offerta finale»

Notizie correlate

Negoziati di pace a Washington tra Libano e Israele appesi a un filo: questa notte il governo di Beirut chiederà a Netanyahu la proroga di un mese del cessate il fuocoSi terrà a Washington, alle 22 ora italiana, il faccia a faccia tra la delegazione del Libano e quella di Israele per evitare che le recenti tensioni...

Guerra in Iran, iniziano i negoziati ad Islamabad: il mondo appeso ad un filoIl clima di tensione internazionale raggiunge oggi il suo culmine a Islamabad, dove la diplomazia mondiale gioca una partita decisiva per le sorti...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Usa-Iran: negoziati sul filo del rasoio; Usa-Iran, giornata chiave per i negoziati. Trump: Oggi accordo in Pakistan; Usa-Iran, Trump estende la tregua ma i negoziati sono in stand-by; Guerra Usa-Iran, i punti chiave dei negoziati: dal nucleare ai missili.

Usa-Iran, negoziati ancora in stallo. Trump: «Da Teheran una nuova proposta, è migliore ma non basta»Annullata la missione per le trattative in Pakistan. Il presidente americano: «Se vogliono parlare possono chiamarci» ... unionesarda.it

Guerra Usa-Iran, i punti chiave dei negoziati: dal nucleare ai missiliI piani nucleari e le capacità militari dell'Iran, ma anche le sue alleanze internazionali, le sanzioni che da tempo ne colpiscono duramente l'economia e il controllo dello Stretto di Hormuz. Sono que ... tg24.sky.it

Segui il live: https://www.ilsole24ore.com/art/usa-iran-teheran-non-cede-trump-cancella-viaggio-suoi-inviati-AIKDrViC #MedioOriente #Iran #Usa #IlSole24Ore - facebook.com facebook

Segui il live: ilsole24ore.com/art/usa-iran-t… #MedioOriente #Iran #Usa #IlSole24Ore x.com