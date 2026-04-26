Unicredit no comment su ulteriore incremento della quota in Generali

Da lanazione.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Unicredit ha dichiarato di non voler commentare le voci di stampa che indicano un possibile aumento della propria partecipazione in Generali. La banca non ha fornito ulteriori dettagli o chiarimenti sulla questione. Le indiscrezioni riguardano un possibile rafforzamento della posizione azionaria in compagnia assicurativa. Finora, nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata in merito a questa operazione.

Unicredit non commenta le indiscrezioni di stampa relative a un ulteriore incremento della sua quota in Generali. E, contattata dall'ANSA, ribadisce di continuare a qualificare la presenza nel Leone di Trieste come "un investimento finanziario". Nei giorni scorsi, in occasione dell'assemblea della compagnia assicurativa, è emerso che l'istituto di credito è salito all' 8,72% del capitale. "La nostra partecipazione è un investimento finanziario. Ci garantisce un rendimento finanziario interessante - ribadisce piazza Gae Aulenti -. La posizione complessiva è in gran parte coperta, il che riduce al minimo l'esposizione economica e l'assorbimento di capitale.🔗 Leggi su Lanazione.it

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