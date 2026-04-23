Una navicella costruita con mattoncini Lego è stata lanciata nella stratosfera a circa 35 mila metri di altezza. L’operazione ha coinvolto un pallone sonda che ha portato l’astronave di plastica fino a questa quota, registrando il volo attraverso telecamere e sensori. Tra i partecipanti c’è anche Ryan Gosling, che ha condiviso la sua presenza sui social. Il video del lancio mostra la navicella che fluttua in un ambiente simile a quello dello spazio.

Una “navicella” spaziale realizzata con mattoncini Lego è stata lanciata nella stratosfera ed è tornata sulla Terra “sana e salva”, stabilendo un nuovo record: l’astronave ha raggiunto i 35mila metri di altitudine sopra la contea di Gwynedd, nel Regno Unito, ed è poi stata recuperata in tutta sicurezza, diventando così il lancio e il recupero di un set Lego arrivato più in alto nella storia del Guinness dei primati. Il set Lego è ispirato al film di fantascienza Project Hail Mary, uscito a marzo 2026 con il titolo in italiano L’ultima missione: presente anche il personaggio principale, Ryland Grace, interpretato sullo schermo da Ryan Gosling e raffigurato con un minifigure Lego, accompagnato dall’amico alieno Rocky.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un’astronave di Lego lanciata nello spazio: il volo a 35mila metri dalla Terra (e c’è anche Ryan Gosling) – Video

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