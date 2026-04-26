Nell’ultimo libro di Alberto Incoronato si racconta una vicenda che mescola elementi anarchici e libertari, ambientata in un contesto locale. L’autore, originario di Spezia e con un passato nel settore informatico presso un’industria navale, si concentra su storie di persone e eventi che riguardano la sua comunità. La narrazione si sviluppa attraverso dettagli e fatti concreti, senza inserire interpretazioni o giudizi personali.

Alberto Incoronato, scrittore spezzino con un passato professionale come informatico in Fincantieri, dedica la sua produzione letteraria alla ricostruzione di vicende popolari e politiche locali. L’occasione per approfondire la sua ultima ricerca è fissata per martedì, alle 17, nel salone del Centro anziani di piazza Brin (via Filippo Corridoni 7), in un evento promosso dalla sezione Anpi Centro. Al centro dell’incontro il volume ‘Sull’Omicidio in Persona di Passalacqua Cesare’, sottotitolato ‘Una storia anarchica e libertaria’. Non si tratta di un’opera romanzata, ma di una ricostruzione basata esclusivamente su documenti reali che analizza un fatto di sangue avvenuto sulla strada tra Romito e Trebiano.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una storia anarchica e libertaria nell’ultimo libro di Incoronato

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