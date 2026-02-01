Brandmen e cultura il modello industriale dei creator al di là della fama Il commento di Monti

Oggi i creator sono molto di più di semplici utenti. Sono diventati un vero e proprio modello industriale, con un sistema che va oltre la fama. Monti commenta questa evoluzione, evidenziando come il mondo dei creator si sia trasformato in un settore strutturato, dove tecniche di marketing e strategie di interesse spingono questi soggetti verso un successo sempre più consolidato. La figura del creator non è più solo un passatempo, ma un lavoro vero e proprio, che muove milioni di euro e richiede professionalità.

C’erano una volta i creator. Erano soggetti che vagavano nell’internet e che, tra tecniche di posizionamento e movimenti organici di interesse degli utenti, divenivano un po’ alla volta delle vere e proprie star internazionali. Il loro lavoro era tendenzialmente quello di fare brevi video, o comunque di creare dei contenuti, dapprima in modo spontaneo, poi sempre più strutturato, per raggiugere quanti più utenti possibile. Raggiuta la fama queste persone divenivano vere e proprie icone: i loro video rimbalzavano come una pandemia, le società facevano a gara ad associare il proprio nome o i propri prodotti ai loro video, persone di tutte le età finivano necessariamente con l’entrare in contatto con il lessico (amio), con la gestualità (le mani di Khaby Lame ) o con altre caratterizzazioni (come espressioni verbali che divenivano in poco tempo veri e propri tormentoni). 🔗 Leggi su Formiche.net

