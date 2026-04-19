Romance e hockey | le autrici svelano il boom del genere sul ghiaccio

Domenica 19 aprile 2026, al BookCon, un gruppo di autrici ha incontrato il pubblico per parlare dell’aumento delle pubblicazioni di romanzi romantici ambientati nel mondo dell’hockey. Tra le partecipanti ci sono Rachel Reid, Stephanie Archer, Emily Rath, Ngozi Ukazu e Kate Cochrane. L’evento ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, che hanno ascoltato con interesse le loro opinioni sul fenomeno in crescita.

Le autrici Rachel Reid, Stephanie Archer, Emily Rath, Ngozi Ukazu e Kate Cochrane si sono riunite domenica 19 aprile 2026 al BookCon per discutere l’esplosione del genere letterario incentrato sul mondo dell’hockey. Il dibattito, coordinato da Bal Khabra, ha analizzato come la narrativa sportiva stia ridefinendo i canoni del mercato editoriale attraverso una gestione nuova dei protagonisti e delle dinamiche sociali. Dinamiche di genere e composizione demografica del ghiaccio. Il successo della letteratura dedicata agli sport invernali non è un fenomeno casuale, ma il risultato di una forza narrativa che ha superato ogni limite di contenimento precedente, come osservato durante il panel.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Romance e hockey: le autrici svelano il boom del genere sul ghiaccio Hockey su ghiaccio Notizie correlate Heated Rivalry di Rachel Reid: romance e rivalità sul ghiaccio dell’hockey professionisticoHeated Rivalry, pubblicato nel 2018 da Rachel Reid, rappresenta uno dei romanzi più discussi nell’ambito della letteratura romance sportiva... Heated Rivalry arriva in Italia: su HBO la serie romance sull'hockey su ghiaccioDalla mente creativa di Jacob Tierney arriva finalmente in Italia Heated Rivalry, la serie che infiamma il ghiaccio con la storia di Shane Hollander...