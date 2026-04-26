Un lager per cani in provincia di Napoli | carcasse e zampe amputate

In provincia di Napoli, sono stati scoperti diversi cani in condizioni di grave trascuratezza. Un animale è stato trovato senza vita da tempo, un altro con una zampa amputata e infetta, mentre altri due di grandi dimensioni erano rinchiusi in spazi molto ristretti. La situazione ha portato a interventi da parte delle autorità per verificare la gestione di questi animali.

Un cane morto da tempo, uno con zampa amputata e infetta, altri due di taglia grossa costretti in minuscoli box. È il quadro desolante trovato dai carabinieri di San Vitaliano e personale dell'Asl Napoli 3 Sud in un terreno di traversa Torre dell'Olmo. Un vero e proprio giardino degli orrori. Sei.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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