Un altro inquietante messaggio a Sferracavallo testa di manichino appesa davanti alla sala di un barbiere

A Sferracavallo è stato rinvenuto un messaggio inquietante, accompagnato dalla presenza di una testa di manichino appesa davanti a un barbiere. Si ipotizza che possa trattarsi di un gesto isolato di un ladro o di un tentativo di emulazione, ma alcuni ritengono possa anche essere un avvertimento da parte di un’organizzazione criminale rivolta ai commercianti locali. La scena ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che stanno indagando sull’accaduto.