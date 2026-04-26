Un altro inquietante messaggio a Sferracavallo testa di manichino appesa davanti alla sala di un barbiere
A Sferracavallo è stato rinvenuto un messaggio inquietante, accompagnato dalla presenza di una testa di manichino appesa davanti a un barbiere. Si ipotizza che possa trattarsi di un gesto isolato di un ladro o di un tentativo di emulazione, ma alcuni ritengono possa anche essere un avvertimento da parte di un’organizzazione criminale rivolta ai commercianti locali. La scena ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che stanno indagando sull’accaduto.
Potrebbe essere il gesto di qualche ladruncolo solitario, magari fatto per emulazione o per mettersi in mostra, oppure un chiaro avvertimento lanciato da qualche emissario di Cosa nostra ai commercianti della borgata. Dopo la raffica di spari con un kalashnikov contro il ristorante “Al.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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