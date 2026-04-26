? Cosa sapere Quarantacinque prodotti tra pecorini e caprini premiati a Perugia durante l'evento L'Umbria dei formaggi.. Le menzioni Slow Food al latte crudo di Orvieto confermano la qualità del territorio.. Quarantacinque prodotti tra pecorini, caprini e misti hanno animato la sala polivalente della Camera di commercio di Perugia durante l’edizione 2025 dell’evento L’Umbria dei formaggi, organizzato da Promocamera lo scorso novembre. L’appuntamento ha riunito un ecosistema variegato: tecnici, amministratori, assaggiatori, associazioni agricole, giovani e appassionati si sono confrontati con la realtà del settore. Il cuore pulsante della manifestazione è stato il pecorino, protagonista assoluto attraverso numerose categorie specifiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Umbria dei formaggi: trionfano i pecorini tra eccellenze e premi

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