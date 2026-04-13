Superenalotto pioggia di vincite tra Toscana e Umbria Premi per 280mila euro

Nella regione Toscana e in Umbria si sono registrate numerose vincite legate all’iniziativa speciale “SuperEstrazione” del SuperEnalotto SuperStar. Complessivamente, i premi distribuiti nell’area ammontano a circa 280mila euro. L’evento si è verificato il 13 aprile 2026 e ha coinvolto diversi scontrini e biglietti, portando a un aumento delle vincite in queste zone. I dettagli sui singoli vincitori non sono stati resi noti.

Firenze, 13 aprile 2026 – Una vera e propria pioggia di vincite ha attraversato l’Italia grazie all’iniziativa speciale “ SuperEstrazione ” legata al SuperEnalotto SuperStar. La dea bendata ha fatto tappa anche in Toscana e Umbria, che spiccano infatti tra le regioni protagoniste. Numerosi giocatori hanno festeggiato premi importanti. Nel dettaglio, in tutta Italia, sono stati assegnati ben 200 premi da 20mila euro ciascuno nel concorso speciale numero 55 di sabato 4 aprile 2026, per un totale di 4 milioni di euro distribuiti. Un’occasione che ha visto ben 19 regioni italiane, oltre alla Repubblica di San Marino, baciate dalla fortuna. https:www.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Superenalotto, pioggia di vincite tra Toscana e Umbria. Premi per 280mila euro Weekend d'oro per Milano, pioggia di vincite tra Lotto e 10eLotto: premi per 50mila euroIl primo weekend di aprile si chiude con il botto per i giocatori della Lombardia. Leggi anche: Pioggia di premi nel Lazio: 74mila euro tra Roma e Latina