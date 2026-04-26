In Turchia, le autorità hanno deciso di intensificare i controlli sulle piattaforme di gaming, tra cui Steam. Questa decisione segue annunci precedenti riguardo a nuove regole e restrizioni sulla distribuzione dei videogiochi nel paese. Le misure riguardano principalmente la verifica e il monitoraggio dei contenuti disponibili online, con l’obiettivo di regolamentare il settore e garantire il rispetto delle normative locali.

La Turchia aveva già anticipato l’intenzione di imporre obblighi e restrizioni sulla distribuzione dei videogiochi. Tra gennaio e febbraio era giunta notizia che alcune delle piattaforme coinvolte sarebbero state, tra le tante, proprio Steam ed Epic Games Store, imponendo loro restrizioni ferree. Da una prima bozza, adesso il governo turco ha dato ufficialmente il via libera a una legge che, rispetto all’idea iniziale, dovrebbe essere meno restrittiva. La Turchia introduce una legge rivolta alle piattaforme gaming: tra queste anche Steam. Un primo provvedimento, nato all’inizio dell’anno, mirava a introdurre obblighi specifici volti alla tutela dei minori e a una maggiore trasparenza.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Turchia, controlli rafforzati per le piattaforme di gaming: tra queste c’è anche Steam

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