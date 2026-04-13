Durante la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di pentathlon moderno al Cairo, un atleta locale ha fatto segnare un record con uno scatto decisivo nel laser run. La gara si è conclusa con la vittoria del rappresentante della città, che ha dominato la fase finale della competizione. L’evento ha attirato l’attenzione sulla scena internazionale, mettendo in evidenza le performance di diversi atleti provenienti da vari paesi.

Il palcoscenico del pentathlon moderno a Il Cairo ha l’ascesa di un nuovo idolo locale, con la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 che si è conclusa con il trionfo di Moutaz Mohamed. L’atleta egiziano ha saputo sfruttare il fattore campo per dominare la competizione individuale maschile, superando i rivali in una prova caratterizzata da grandi scarti temporali nella fase decisiva. La vittoria dell’egiziano è stata costruita su una prestazione magistrale nel laser run, la prova che ha ribaltato le gerarchie della gara. Mohamed, che prima della corsa finale occupava la quinta posizione, ha messo a segno il miglior cronometro della sessione, staccando il francese Mathis Rochat di ben 19 secondi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pentathlon: scatto folle di Mohamed, trionfo al Cairo nel laser run

Pentathlon, Moutaz Mohamed domina in casa e vince a Il CairoLa finale individuale maschile della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di pentathlon moderno, disputata a Il Cairo, in Egitto, incorona il...

Pentathlon: nuoto dimezzato e laser run potenziato perL’Unione Internazionale del Pentathlon Moderno (UIPM) ha annunciato modifiche sostanziali alle prove di nuoto e laser run, con l’obiettivo di...