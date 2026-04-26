Trilogia del mare | a Bagheria la mostra antologica di Gaetano Barbarotto

A Bagheria si terrà il 9 maggio 2026 l'inaugurazione della mostra antologica dell’artista Gaetano Barbarotto, intitolata “Trilogia del mare”. L’evento si svolgerà alle 18:30 presso Villa Cattolica, all’interno del Museo Guttuso. La mostra, curata dal professor Aldo Gerbino e patrocinata dall’Amministrazione comunale, presenta un’ampia selezione di opere dell’artista, tutte incentrate sul tema del mare.

“Trilogia del mare”, la mostra antologica dell’artista Gaetano Barbarotto, a cura del prof. Aldo Gerbino e con il patrocino dell’Amministrazione comunale di Bagheria, sarà inaugurata il 9 maggio 2026, alle ore 18,30, a Villa Cattolica del Museo Guttuso.La mostra, visitabile tutti i giorni fino al.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Notizie correlate

"Senza. Del dolore e dell’amore": a Bagheria la presentazione del libro di Gaetano PerriconeStefano De Martino (e Brenda Lodigiani), il silenzio di Rodriguez, il nuovo 'amore' di Hunziker e gli altri gossip da leggere nel weekend Un viaggio...

La grande mostra antologica dedicata alla reporter Ruth OrkinScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Dal 5 marzo al 19...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: In viaggio con don Juan - La trilogia dello sciamano; L’alba dei leoni. L’ultimo romanzo di Stefania Auci; Assassin’s Creed Black Flag Resynced ha una data d’uscita ufficiale; Jean Cayrol, il lager lontano e il rischio di vivere e amare.

Dramma a Taranto «Trilogia del mare»TARANTO - «Trilogia del Mare» è una serie di tre ouverture commissionate a compositori dall'Orchestra ICO della Magna Grecia quale contributo alla riflessione sulla situazione della comunità tarantina ... corrieredelmezzogiorno.corriere.it

Taranto, il dramma dell'IlvaTrilogia del Mare è una serie di tre ouverture commissionate a compositori dall'Orchestra ICO della Magna Grecia quale contributo alla riflessione sulla situazione della comunità tarantina in ... bari.repubblica.it

Thriller Cafe. . Recensione a Il segreto della montagna di Liza Marklund edito da Marsilio, a cura di Giuliano Muzio Liza Marklund chiude la trilogia del Circolo Polare con una storia, quella narrata dal romanzo Il segreto della montagna, che chiude alcune vice - facebook.com facebook