Tributo a Mina al Miles jazz club Lucia Caminita canta i suoi grandi successi

Al Miles Jazz Club si è tenuto un concerto dedicato a Mina, interpretato dalla cantante Lucia Caminita. La serata ha visto l’esecuzione di alcuni dei brani più noti dell’artista, con un’attenzione particolare alle sue canzoni più rappresentative. La performance ha coinvolto il pubblico presente, creando un’atmosfera di grande partecipazione. L’evento si è svolto in un ambiente raffinato, con un’attenzione particolare alla qualità musicale e all’attenuazione del contesto acustico.

Una serata elegante e intensa dedicata alla straordinaria Mina, icona assoluta della musica italianaLe sue canzoni più. celebri rivivranno sul palco del Miles Jazz Club in una veste raffinata e coinvolgente, tra sonorità jazz, interpretazioni profonde e atmosfere senza tempo.Da “Se telefonando”.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Madonna tribute in jazz al Miles Davis: Lucia Caminita canta i suoi brani più celebriUna serata dedicata alla musica di Madonna, icona assoluta della musica pop internazionale, le cui canzoni hanno attraversato generazioni diventando... Concerto omaggio a Stevie Wonder al Miles Jazz Club: Vito De Canzio canta i suoi grandi successiLa magia di Stevie Wonder, uno degli artisti più influenti della storia del soul, del funk e dell’R&B, rivive al Miles Jazz Club grazie a un progetto...