Una bambina di 18 mesi è rimasta gravemente ferita a Loria, vicino Treviso, dopo essere rimasta incastrata nel tosaerba che stava guidando il padre. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe accidentalmente colpito la piccola mentre effettuava una manovra con il tosaerba. La bambina è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove si trova in pericolo di vita. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.

Una bimba di 18 mesi è in pericolo di vita dopo essere rimasta incastrata in un tosaerba a Loria, in provincia di Treviso. La piccola sarebbe stata centrata dal padre durante una manovra, ad assistere alla scena c’era anche la madre. La bambina ha riportato lesioni gravi ed è ricoverata all’ospedale di Padova. Bimba incastrata nel tosaerba La bambina di 18 mesi stava giocando nel giardino di casa con la madre mentre il padre tosava l’erba alla guida di un trattorino. Durante una manovra, il genitore, di 30 anni, avrebbe centrato la piccola che sarebbe rimasta incastrata sotto a una delle ruote. Loria, dove si trova l’abitazione della bambina ferita dal tosaerba Anche la madre 29enne era presente quando si è verificato l’incidente.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bimba di 18 mesi incastrata nel tosaerba a Loria vicino Treviso, lo guidava il padre: è in pericolo di vita

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