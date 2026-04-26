? Cosa sapere Serena Bortone pubblica a Rizzoli il romanzo corale Le dirimpettaie ambientato a Talenti.. Il racconto segue tre amiche tra gli anni Sessanta e il nuovo millennio.. Dagli anni Sessanta fino al passaggio al nuovo millennio, tre donne affrontano le trasformazioni radicali della società italiana attraverso legami indissolubili nati su un pianerottolo di Talenti. Serena Bortone presenta Le dirimpettaie, romanzo corale da 384 pagine pubblicato da Rizzoli al prezzo di 19,00 euro, che esplora il percorso verso la libertà femminile tra doveri domestici e rivoluzioni sociali. L’opera nasce come dedica dell’autrice alle madri che le hanno guidato il cammino, tracciando un arco temporale che vede una bambina crescere fino all’età adulta in un’Italia in pieno mutamento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tre vite, un pianerottolo: la lotta per la libertà di Serena Bortone

Notizie correlate

Serena Bortone racconta Le dirimpettaie: tre donne, un pianerottolo e mezzo secolo di rivoluzione silenziosa tra amicizia, desiderio e libertà conquistata giorno dopo giornoDavanti agli occhi di una bimba, poi ragazzina e adulta, scorrono i frammenti di alcuni dei fatti che cambieranno per sempre la società e la vita...

Leggi anche: Serena Bortone e Rosanna Lambertucci: la verità nascosta dietro gli scontri!

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Serena Bortone racconta Le dirimpettaie: tre donne, un pianerottolo e mezzo secolo di rivoluzione silenziosa tra amicizia, desiderio e libertà conquistata giorno dopo giorno; Le dirimpettaie della Bortone raccontano la storia italiana dal pianerottolo.

'Le dirimpettaie' di Serena Bortone, un romanzo corale al femminileSERENA BORTONE - LE DIRIMPETTAIE (RIZZOLI - 19,00 UURO, PAGINE 384) Un romanzo corale di donne, sullo sfondo di un'Italia che cambia dedicato dall'autrice alle madri che mi hanno tenuta per mano. (A ... ansa.it

Serena Bortone racconta Le dirimpettaie: tre donne, un pianerottolo e mezzo secolo di rivoluzione silenziosa tra amicizia, desiderio e libertà conquistata giorno dopo giornoTina, Gabriella e Maria: tre donne che scelgono il proprio destino nella Roma del cambiamento, tra boom economico e rivoluzioni sociali ... ilfattoquotidiano.it

Festival Letterario Etrusco alla Necropoli: oggi incontro con Serena Bortone e Antonella Mollicone Secondo appuntamento oggi, venerdì 24 aprile alle ore 17:30 alla Necropoli Etrusca della Banditaccia con il Festival Letterario Etrusco: ospiti, Seren - facebook.com facebook

CAFONALINO! AL MAXXI SERENA BORTONE PRESENTA IL SUO ROMANZO CON QUEL PROVOLONE DI PREZIOSI x.com