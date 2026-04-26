trasmettere l' invisibile | Ewa - The Last Lesson a Brescia la presentazione con i registi

A Brescia è in programma la presentazione del documentario “Ewa - The Last Lesson”, diretto dai registi Andrea Mura e Federico Savonitto. Il film, che sarà distribuito nelle sale italiane, si propone di mostrare un percorso umano e artistico attraverso immagini che cercano di trasmettere l’invisibile. La pellicola è considerata rara e necessaria per la sua capacità di approfondire temi poco trattati.

Arriva nelle sale italiane un documentario raro e necessario, capace di restituire la profondità di un percorso umano e artistico unico: “Ewa - The Last Lesson”, diretto da Andrea Mura e Federico Savonitto. Il film sarà presentato il 27 aprile alle ore 20.30 presso il Cinema Nuovo Eden di Brescia.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Brescia: presentazione del libro Il canto delle sireneLa libreria Floreville e Progetto Takagi sono lieti e orgogliosi di invitarvi all'appuntamento del mese di marzo del ciclo Incontri Letterari - tra...