Una voragine si è aperta in via Don Minzoni, all'incrocio con via Demetrio Tripepi, a Reggio Calabria. La voragine, invisibile dall'esterno, ha causato danni a diverse auto e rappresenta un pericolo per i conducenti, poiché non sono state installate segnalazioni o barriere di sicurezza nelle vicinanze. La strada rimane senza interventi di messa in sicurezza, lasciando i passanti e gli automobilisti in balia del rischio.

? Cosa sapere Voragine in via Don Minzoni all'incrocio con via Demetrio Tripepi a Reggio Calabria.. Auto danneggiate e rischio per i conducenti per mancanza di segnalazione e barriere.. Danni tangibili alle vetture e un pericolo invisibile guida in via Don Minzoni, all’incrocio con via Demetrio Tripepi, dove una voragine improvvisa sta mettendo in difficoltà i cittadini di Reggio Calabria. La segnalazione arriva da un cittadino che ha scelto l’anonimato per denunciare il dissesto stradale proprio in un punto nevralgico della città, situato a brevissima distanza dagli uffici comunali. La dinamica descritta è quella di un rischio latente: chi percorre la strada scendendo da via Tripepi e compie la svolta a sinistra si trova davanti a un ostacolo che diventa visibile solo nell’istante immediatamente precedente l’impatto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trappola urbana a Reggio: voragine invisibile distrugge le auto

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