Nella notte, la bambina di 6 anni coinvolta nella tragedia di Catanzaro è stata estubata e la sedazione è stata sospesa. Ora respira autonomamente e il suo quadro neurologico viene descritto come promettente. La decisione di interrompere la coma farmacologica rappresenta un passo importante nelle condizioni della piccola, che si trova sotto costante monitoraggio medico. La famiglia si trova ad affrontare questa fase con speranza.

La svolta nella notte: la bambina è stata estubata, ora non è più sedata. C’è un segnale che cambia tutto, nella vicenda della piccola Maria Luce, la bambina di 6 anni coinvolta nella tragedia di Catanzaro. Nella notte tra venerdì e sabato, i medici dell’Istituto Giannina Gaslini hanno compiuto un passaggio decisivo: la bambina è stata estubata ed è ora autonoma dalla ventilazione meccanica. Da oggi, inoltre, la sedazione è stata completamente sospesa. È il primo vero spiraglio dopo giorni di apprensione. “Il quadro neurologico è promettente”: il punto dei medici. Il dato più rilevante arriva proprio dal bollettino ufficiale dell’ospedale pediatrico genovese.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Tragedia di Catanzaro, Maria Luce respira da sola: sospesa la sedazione, ‘Quadro neurologico promettente’

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