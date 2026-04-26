Il traffico a Roma il 26 aprile 2026 alle 16:30 presenta alcune variazioni a causa di lavori di scavo. In particolare, la strada Trovati è chiusa temporaneamente, mentre in via Lucania, tra via Sicilia e un’altra strada non specificata, è presente un'interruzione del traffico. Sono segnalate inoltre altre condizioni di circolazione che influenzano la viabilità in diverse zone della città.

Luceverde Roma a trovati chiusa per lavori di scavo Areti via Lucania tra via Sicilia e via Boncompagni per tutta la durata dei lavori deviate linea bus 89 490 a 495 proseguono i lavori all'incrocio tra Viale Palmiro Togliatti e via Prenestina con deviazioni per il traffico e possibili difficoltà di circolazione a Centocelle chiuse per l'intera giornata a via dei Castagni per una manifestazione c'è a Piazza dei Mirti e via dei Faggi a Trastevere per lavoro l'impianto semaforico tra via Galvani via Marmorata è largo Manlio gelsomini in programma fino al 29 maggio è stata istituita una disciplina di traffico provvisoria inevitabili ripercussioni alla circolazione di zona lavori notturni su via Sarsina chiusa dalle 21 alle 5 tra via Ostiense e via Copparo per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-04-2026 ore 16:30

AI Will Destroy Crypto Before It Saves It [Here's What's Coming]

Notizie correlate

Traffico Roma del 04-04-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità problemi sulla tangenziale est per un incidente chiusura tra...

Traffico Roma del 16-04-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sulla via Salaria a seguito di un incidente si sta in coda nelle...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, 25 e 26 aprile; Le strade chiuse a Roma sabato 18 e domenica 19 aprile; Mobilità e trasporti pubblici a Roma il 25 e 26 aprile per la festa della liberazione: deviazioni bus e chiusure al traffico - Radio Globo; Domenica 26 aprile a Roma: cerimonie a San Pietro, manifestazioni e modifiche alla viabilità.

Traffico Roma del 26-04-2026 ore 07:30Luceverde Roma a trovati chiusa per lavori di scavo Areti via Lucania tra via Sicilia e via Boncompagni per tutta la durata dei lavori deviate linea bus ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 15:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Al momento la circolazione e volare ... romadailynews.it

Che Roma stia soffocando sotto il peso del traffico è una verità che nessuno riesce più a ignorare, e i residenti di Monti hanno deciso di urlarlo forte e chiaro. #Traffico #Roma #MontiInRivolta #Ambiente #MobilitàSostenibile - facebook.com facebook