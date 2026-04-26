Oggi alle 14:30, a Roma, si segnala la chiusura di via Lucania tra via Sicilia e un'altra via a causa di lavori di scavo condotti da Areti. La zona di Trovati è interessata da questa interruzione nel traffico, che potrebbe causare rallentamenti o disagi per gli automobilisti in zona. La chiusura è temporanea e legata a interventi di natura tecnica.

Luceverde Roma a trovati chiusa per lavori di scavo Areti via Lucania tra via Sicilia e via Boncompagni per tutta la durata dei lavori deviate linea bus 89 490 a 495 proseguono i lavori all'incrocio tra Viale Palmiro Togliatti e via Prenestina con deviazioni per il traffico e possibili difficoltà di circolazione a Centocelle chiuse per l'intera giornata a via dei Castagni per una manifestazione c'è a Piazza dei Mirti e via dei Faggi a Trastevere per lavoro l'impianto semaforico tra via Galvani via Marmorata è largo Manlio gelsomini in programma fino al 29 maggio è stata istituita una disciplina di traffico provvisoria inevitabili ripercussioni alla circolazione di zona lavori notturni su via Sarsina chiusa dalle 21 alle 5 tra via Ostiense e via Copparo per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-04-2026 ore 14:30

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