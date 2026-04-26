Alle ore 7:30 del 26 aprile 2026, tra le principali vie di Roma si registra la chiusura di via Lucania tra via Sicilia e un'altra strada, a causa di lavori di scavo di Areti. Questa chiusura riguarda anche la zona di Trovati, dove il traffico si concentra e si verificano possibili rallentamenti. La situazione può influire sulla circolazione mattutina nella parte nord-est della città.

Luceverde Roma a trovati chiusa per lavori di scavo Areti via Lucania tra via Sicilia e via Boncompagni per tutta la durata dei lavori deviate linea bus 89 490 a 495 proseguono i lavori all'incrocio tra Viale Palmiro Togliatti e via Prenestina con deviazioni per il traffico e possibili difficoltà di circolazione a Centocelle chiuse per l'intera giornata a via dei Castagni per una manifestazione c'è a Piazza dei Mirti e via dei Faggi a Trastevere per lavoro l'impianto semaforico tra via Galvani via Marmorata è largo Manlio gelsomini in programma fino al 29 maggio è stata istituita una disciplina di traffico provvisoria inevitabili ripercussioni alla circolazione di zona lavori notturni su via Sarsina chiusa dalle 21 alle 5 tra via Ostiense e via Copparo per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-04-2026 ore 07:30

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