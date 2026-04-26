Alle ore 17:30 del 26 aprile 2026, si segnala traffico sulla rete autostradale del Lazio. In particolare, sulla strada che collega Roma a Fiumicino, il traffico si svolge su una carreggiata ridotta. La viabilità presenta rallentamenti e code in alcune tratte, mentre in altre zone si circola a passo sostenuto. Non sono stati segnalati incidenti o interruzioni di carreggiata in quel momento.

luce verde Lazio Bentrovati sull'autostrada Roma Fiumicino si viaggia su carreggiata ridotta tra il bivio quando A12 roma-civitavecchia e lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino In quest'ultima direzione coda e rallentamenti in caso di traffico intenso sulla via Pontina per lavori ricordiamo la chiusura dell'uscita di via di Trigoria per coloro che provengono da Latina fino alla fine di a chi viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 1 via Aurelia bis per lavori tra Tarquinia e Monte Romano in direzione Vetralla ci spostiamo in provincia di Rieti transito a senso unico alternato sulla statale 260 picente per lavori tra Amatrice e Ponte...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 26-04-2026 ore 17:30

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