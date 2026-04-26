Traffico Lazio del 26-04-2026 ore 09 | 30

Da romadailynews.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 9:30 del 26 aprile 2026, si segnala traffico sulla rete autostradale del Lazio. In particolare, sull'autostrada tra Roma e Fiumicino, si circola su una carreggiata ridotta. La situazione riguarda anche altri tratti dell'area, con alcune congestioni segnalate lungo le principali vie di collegamento. La circolazione avviene con alcune limitazioni, e si consiglia di prestare attenzione alle indicazioni e alle eventuali variazioni sul posto.

luce verde Lazio Bentrovati sull'autostrada Roma Fiumicino si viaggia su carreggiata ridotta tra il bivio quando A12 roma-civitavecchia e lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino In quest'ultima direzione coda e rallentamenti in caso di traffico intenso sulla via Pontina per lavori ricordiamo la chiusura dell'uscita di via di Trigoria per coloro che provengono da Latina fino alla fine di a chi viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 1 via Aurelia bis per lavori tra Tarquinia e Monte Romano in direzione Vetralla ci spostiamo in provincia di Rieti transito a senso unico alternato sulla statale 260 picente per lavori tra Amatrice e Ponte...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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