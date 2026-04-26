Alle 9:30 del 26 aprile 2026, si segnala traffico sulla rete autostradale del Lazio. In particolare, sull'autostrada tra Roma e Fiumicino, si circola su una carreggiata ridotta. La situazione riguarda anche altri tratti dell'area, con alcune congestioni segnalate lungo le principali vie di collegamento. La circolazione avviene con alcune limitazioni, e si consiglia di prestare attenzione alle indicazioni e alle eventuali variazioni sul posto.

luce verde Lazio Bentrovati sull'autostrada Roma Fiumicino si viaggia su carreggiata ridotta tra il bivio quando A12 roma-civitavecchia e lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino In quest'ultima direzione coda e rallentamenti in caso di traffico intenso sulla via Pontina per lavori ricordiamo la chiusura dell'uscita di via di Trigoria per coloro che provengono da Latina fino alla fine di a chi viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 1 via Aurelia bis per lavori tra Tarquinia e Monte Romano in direzione Vetralla ci spostiamo in provincia di Rieti transito a senso unico alternato sulla statale 260 picente per lavori tra Amatrice e Ponte...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 26-04-2026 ore 09:30

Notizie correlate

Traffico Lazio del 09-04-2026 ore 09:30Luceverde Lazio trovati code per lavori sulla Cassia tra Monterosi e sette vene verso Roma si transita su una riduzione della sede stradale ancora...

Traffico Lazio del 04-04-2026 ore 09:30Luceverde Lazio Buongiorno Bentrovati sabato 4 aprile giornata caratterizzata da bollino rosso che vede partenza e Transiti sulle principali arterie...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Previsioni traffico ponte del 25 Aprile; Autovelox nel Lazio fino al 26 aprile, controlli su strade e autostrade: postazioni mobili di questa settimana; Tragico incidente sulla strada statale tra Abruzzo e Lazio: una vittima; 25 aprile a Roma: le strade chiuse e i bus deviati.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 08:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 25-04-2026 ore 17:30luce verde Lazio sulla via Pontina per lavori ricordiamo la chiusura dell'uscita di via di Trigoria per coloro che provengono da Latina fino alla ... romadailynews.it

Roma bloccata dai cortei del 25 aprile: giornata di memoria o caos annunciato https://www.ilquotidianodellazio.it/25-aprile-a-roma-cortei-e-strade-chiuse-bus-deviati-e-traffico-difficile.html - facebook.com facebook