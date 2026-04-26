Tra sicurezza e bilancio Consiglio comunale ’caldo’

Domani si terrà a Città di Castello un consiglio comunale caratterizzato da tensioni e confronti accesi. La discussione si concentra principalmente su questioni legate alla sicurezza e alle implicazioni sul bilancio comunale. L’incontro si preannuncia come uno dei più movimentati degli ultimi tempi, con diversi punti all’ordine del giorno che suscitano dibattito tra i consiglieri. La seduta si svolgerà in un clima di attesa e aspettative.

Si annuncia un consiglio comunale caldo quello convocato per domani a Città di Castello. Tra i punti all’ordine del giorno anche un’interpellanza presentata dai consiglieri Roberto Marinelli e Filippo Schiattelli in merito alla Polizia Locale: il quesito riguarderà la possibilità di attivare convenzioni associate con i comuni limitrofi per ottimizzare il servizio di vigilanza e sicurezza urbana. Un tema molto sentito dalla cittadinanza e anche dai commercianti. E’ solo uno degli argomenti al centro della massima assise cittadina convocata dal presidente Luciano Bacchetta per domani alle ore 17.30, nella residenza municipale di piazza Gabriotti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tra sicurezza e bilancio . Consiglio comunale ’caldo’ DAL 1983 LA RASSEGNA STAMPA LOCALE di mirko mezzacasa. L'ORIGINALE Notizie correlate Vallecrosia: Consiglio comunale decisivo tra bilancio, ambiente e interrogazioni della minoranza.Vallecrosia si prepara a un importante consiglio comunale, convocato per lunedì 16 febbraio alle 21 presso la Sala Polivalente di via Melvin Jones 7. Leggi anche: Torna a riunirsi il Consiglio comunale: tra i temi bilancio, lavori pubblici e gestione del territorio Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tra sicurezza e bilancio . Consiglio comunale ’caldo’; I lavori della Giunta di mercoledì 15 aprile; Consiglio europeo: Costa, Europa unita su Medio Oriente, energia e nuovo bilancio. Impegni per la pace; Consiglio comunale del 21 aprile. Cuneo: in Consiglio si parlerà di tangenziale, sicurezza urbana e marciapiediCUNEO CRONACA - Il prossimo consiglio comunale a Cuneo è stato convocato, in sessione straordinaria ed in prima convocazione, per lunedì 27 aprile alle 17 con prosieguo martedì 28 aprile alle 17 nella ... cuneocronaca.it Vibo, convocato Consiglio comunale per il 30 aprile: bilancio, mareggiate e depositi petroliferi all’ordine del giornoDalla gestione finanziaria al rilancio di Vibo Marina. Si prospetta una seduta ad alta intensità con le interrogazioni presentate dai gruppi consiliari che accendono il confronto politico in aula ... ilvibonese.it Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Cga) ha accolto il ricorso in appello della immobiliare Italo-belga, ribaltando così la sentenza del Tar Sicilia che aveva respinto la richiesta della società di annullamento del decreto di decadenza - facebook.com facebook Con le parole sgrammaticate, fuori misura, strumentali di questa sera la Presidente del Consiglio conferma che con i valori del #Aprile continua ad avere ben poca dimestichezza. Abbiamo un problema. Ricapitolando: si è pure dimenticata degli spari ai militan x.com