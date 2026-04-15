Guantoni pronti e spettacolo assicurato | torna sul ring la ‘Boxe Olimpica’

Le tribune del Palazzetto dello sport di Copparo sono pronte ad accogliere gli appassionati di pugilato per una serata all’insegna delle grandi emozioni che la ‘nobile arte’ sa regalare. Con i guantoni pronti, torna sul ring la boxe olimpica, promettendo incontri avvincenti e spettacolo per gli spettatori presenti. La serata vede protagonisti atleti impegnati in incontri ufficiali, pronti a dimostrare le loro capacità davanti al pubblico.

Le tribune del Palazzetto dello sport di Copparo sono pronte ad accogliere gli appassionati di pugilato per una serata all’insegna delle grandi emozioni che la ‘nobile arte’ sa regalare. Venerdì 17 alle 21, infatti, torna l’appuntamento con la riunione ‘Boxe Olimpica’, organizzata da Massimiliano.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Boxe olimpica - 20 12 2025 - Nuova Pug. PDM

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